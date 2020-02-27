Житель Чечни украл 15-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней

Кубанские правоохранители обнаружили 15-летнюю пропавшую школьницу в Чечне, куда ее насильно увезли, чтобы выдать замуж, передает сайт mk.ru.

К настоящему моменту преступники задержаны, а девушку забрали родители.

24 февраля Следственный комитет по региону сообщил, что 24 февраля девушка не вернулась домой. Позже выяснилось, что она купила билет на автобус до Краснодара. Школьницу похитили жители Чечни, чтобы выдать замуж за одного из них. Сестра девушки сказала, что это планировалось сделать против воли потерпевшей.

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