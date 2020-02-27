2,5 млрд рублей выделено на помощь пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,5 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков 2019 года на Дальнем Востоке. Документ опубликован на сайте правительства.

Из резервного фонда российского правительства выделено 2,536 млрд рублей бюджетам Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области, следует из текста распоряжения.

Данные средства направлены на социальную поддержку граждан, чьи жилища были утрачены или повреждены в результате паводков летом 2019 года.

Отмечается, что Министерству строительства России поручено проследить за эффективным использованием выделенных средств. Отчет Минстроя должен быть представлен кабмину до 1 февраля 2021 года.

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