Экс-посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи скончался из-за коронавируса нового типа, сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, бывший посол страдал от ишемической болезни сердца. 26 февраля 2020 года он был доставлен в больницу, где у него был диагностирован коронавирус. Хади Хосрошахи скончался на следующий день после госпитализации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. В Иране коронавирус подтвержден у более чем сотни человек.

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