Француза посадили в тюрьму за изнасилование московской школьницы

Басманный суд Москвы приговорил гражданина Франции Бенжамена Сежурне к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование московской школьницы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, на момент преступления пострадавшая девочка не достигла даже 14-летнего возраста. Француза осудили по двум эпизодам: «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Помимо этого, на скамье подсудимых оказалась россиянка Светлана Наумова, причастная к совершению преступления. Ее суд приговорил к 12,5 годам колонии общего режима.

Сообщается, что Наумова приводила свою знакомую девочку в квартиру к французу, где мужчина оголял школьницу, фотографировал и насиловал. Эти сеансы иностранец оплачивал.