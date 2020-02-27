Производитель сырков «Александров» назвал вегетарианцев и веганов скотинами

Президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров в интервью Forbes назвал скотинами вегетарианцев и веганов, распространяющих слухи о вреде молока.

Александров сказал, что еще физиолог Иван Павлов считал молоко единственным природным продуктом, который «соответствует всем требованиям».

«Все вегетарианцы и все веганцы, я уж не знаю какие еще «цы» – они все воспитались и выросли на молоке своей мамы. Поэтому говорить, что молоко вредное, – идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке», — отметил бизнесмен.

В молочных продуктах содержится лактоза, которая, по данным некоторых исследований, плохо усваивается у взрослых.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскачество рассказало о пользе и вреде растительного молока

— Опасная доза: сколько можно пить молока

— Простой продукт: что предотвращает рак и диабет