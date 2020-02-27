В Воронежской области запретили продавать вейпы детям

В Воронежской области запретили продажу вейпов, снюсов и их аналогов несовершеннолетним, говорится на сайте областной думы.

«В последнее время наблюдаются многочисленные случаи отравления детей никотином в процессе употребления никотиносодержащей продукции, имеются случаи летального исхода», – отметил председатель думского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров.

Соответствующий закон был принят в связи с многочисленными обращениями родителей, врачей и учителей. Поскольку вопрос не регулируется на федеральном уровне, решение остается за каждым регионом.

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