Брата экс-президента Украины Петра Ющенко лишили докторской степени

Брата бывшего президента Украины Виктора Ющенко — Петра Ющенко лишили научной степени доктора и кандидата наук, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минобразования Украины.

Как отмечается, подобное решение было принято вследствие обнаружения академического плагиата, низкого уровня диссертационных исследований и несоответствия паспорта научной специальности. Результаты огласила аттестационная коллегия министерства образования и науки.

Меры были приняты в отношение трех соискателей, в том числе брата третьего украинского президента Петра Ющенко.

Тема диссертации Петра Ющенко — «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)».