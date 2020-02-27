Пародирующий Путина комик из Comedy Club не готов стать двойником президента

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Артист и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на президента России Владимира Путина, в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в существовании двойника главы государства.

«Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет. Конечно, слухи ходят разные, но никто достоверно не знает ответа на этот вопрос. Я тоже не являюсь его двойником, хотя меня иногда так называют», — сказал собеседник издания.

На вопрос о том, согласится ли он на предложение из Кремля стать двойником президента, Грачев ответил отрицательно.

«Нет, от такого предложения я откажусь. Не хочу быть ничьим двойником. Как актер, я этот образ играю на сцене, вот и все», — заключил артист.

Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС признался, что ему поступали предложения использовать двойника. Такие идеи возникали в начале 2000-х годов на фоне борьбы с терроризмом, глава государства от них отказался.

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