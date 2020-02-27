В Крыму скептически отнеслись к плану Киева по перехвату полуострова у России

В Крыму считают, что киевские власти смирились с тем, что полуостров стал российским, однако, пытаясь повысить свою значимость, продолжают делать «несуразные заявления о его возвращении». С таким мнением выступил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА «Новости».

По его словам, Крым — российская территория, которая со временем на уровне народной дипломатии выходит из искусственно созданной изоляции. Кроме того, территориальную принадлежность полуострова во всем мире уже признали. Даже киевские власти не хотят возвращать Крым, а пытаются повысить свою значимость «в глазах заокеанских кураторов», полагает Бобков.

«Поэтому и делаются различные несуразные заявления о существовании каких-то планов по возвращению полуострова», — отметил он.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил Киев имеет план по перехвату Крыма «из ослабевших рук России». Он состоит из 12 шагов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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