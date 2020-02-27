Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений России водопровод

Счетная палата проверила детские медицинские учреждения России. Результаты проверки содержатся в соответствующем отчете ведомства.

Так, по состоянию на 1 января 2019 года, из 116,8 тысячи детских больниц и поликлиник в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, а в 35% — канализация.

В ведомстве отметили, что 47% детских медучреждений не оснащены пандусами для инвалидов.

Из доклада также следует, что большинство зданий, где оказывается медицинская помощь детям, находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии.