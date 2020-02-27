В Таиланде турист провел в открытом море три дня

В районе таиландского острова Пхукет турист из Великобритании провел три дня в открытом море после отказа двигателя своей парусной яхты, передает РИА «Новости».

Уточняется, что информацию о терпящем бедствие судне передал на сушу экипаж судна морского снабжения, который обнаружил лодку с неисправным мотором. По предварительным данным, мотор отказал из-за сильного ветра.

На борту обнаруженной яхты находился 70-летний британец Майкл Тернер.

По данным агентства, после трех дней в море у Тернера оставались запасы воды и еды еще на три дня, но он встретил грузовое судно и попросил команду о помощи.