В центре помощи детям объяснили покупку иконостаса за миллион рублей

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Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого приобретет иконостас за миллион рублей за счет благотворителей.

Об этом «Газете.Ru» рассказал директор медицинского учреждения Андрей Прытко.

«Деньги на этот иконостас передали целевые благотворители. У нас договора есть соответствующие. Мы покупаем для больничного храма Живоначальной Троицы. Храм нужно закончить, а для этого нужен иконостас, поэтому благотворители перечислили деньги», — объяснил он.

Ранее на сайте госзакупок появился лот от имени НПЦ специализированной медицинской помощи детям на иконостас стоимостью 996 тысяч рублей. Согласно техзаданию, ширина иконостаса должна быть 5,17 метра, высота — 2,63 метра. Аукцион состоится 6 марта.

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