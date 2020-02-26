Путин поручит МВД и Роскомнадзор закрыть доступ к сайтам и соцсетям с пропагандой наркотиков

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД призвал правоохранителей активнее действовать против пропаганды наркотиков в интернете, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в первую очередь необходимо защитить несовершеннолетних россиян от влияния подобной информации на них в сети. Он поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, пропагандирующим наркотики.

«Прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», — сказал российский лидер.

А также он призвал оперативников работать с трудными подростками, с группами риска и общественными и религиозными организациями.

Президент обратил внимание правоохранителей на то, что в интернет-пространстве действуют различные радикальные группы, «пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений».

Он подчеркнул, что организаторы и подстрекатели подобных формирований должны нести заслуженное наказание. Также он поручил тщательнее обезопасить детские и образовательные учреждения.

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