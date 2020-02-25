Умер первый главнокомандующий внутренними войсками МВД России Василий Саввин

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Первый командующий внутренними войсками МВД России Василий Саввин Первый командующий внутренними войсками МВД России Василий Саввин
Первый командующий внутренними войсками МВД России Василий Саввин
Пресс-служба Росгвардии

Первый командующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Василий Саввин скончался на 81-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте Росгвардии.

Директор Росгвардии генерал Виктор Зотов выразил соболезнования родным и близким Саввина.

«Василий Нестерович был мужественным, сильным духом человеком, настоящим русским офицером, посвятившим свою жизнь служению Отечеству и укреплению национальной безопасности государства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в Росгвардии отметили профессионализм, компетентность, принципиальность, честность генерал-полковника, а также его высокую требовательность по отношению к себе и подчиненным, которая позволила ему завоевать авторитет и уважение в войсках правопорядка.

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