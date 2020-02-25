Умер первый главнокомандующий внутренними войсками МВД России Василий Саввин
Первый командующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Василий Саввин скончался на 81-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте Росгвардии.
Директор Росгвардии генерал Виктор Зотов выразил соболезнования родным и близким Саввина.
«Василий Нестерович был мужественным, сильным духом человеком, настоящим русским офицером, посвятившим свою жизнь служению Отечеству и укреплению национальной безопасности государства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, в Росгвардии отметили профессионализм, компетентность, принципиальность, честность генерал-полковника, а также его высокую требовательность по отношению к себе и подчиненным, которая позволила ему завоевать авторитет и уважение в войсках правопорядка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
— Старейший американский гангстер умер в возрасте 103 лет