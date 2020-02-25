Спикер гордумы Екатеринбурга объяснил свои слова о женщинах-полицейских

Глава городской думы Екатеринбурга Игорь Володин пояснил свои слова о том, что женщинам-полицейским трудно догонять преступников в юбке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Володин пояснил, что слова о небольшой эффективности женщин в правоохранительных органах были сказаны в контексте обсуждения снижения интереса мужчин к профессии полицейского.

«Число женщин в полиции сейчас иногда доходит до 50%, в то время как раньше было около 10%, поэтому надо повышать мотивацию мужчин идти работать в органы внутренних дел», — отметил Володин.

Ранее на заседании гордумы он заявил, что сотрудницам правоохранительных органов выполнение рабочих задач дается гораздо сложнее, чем коллегам-мужчинам.

На слова Володина негативно отреагировали в Союзе женщин России. Председатель организации Екатерина Лахова назвала слова Володина «необъективной оценкой в отношении женщин».

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