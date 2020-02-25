Спикер госдумы Екатеринбурга заявил, что женщинам-полицейским трудно бегать в юбках

Председатель екатеринбургской думы Игорь Володин заявил, что женщины-полицейские малоэффективны в работе. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Володина, сотрудницам правоохранительных органов выполнение рабочих задач дается гораздо сложнее, чем коллегам мужчинам.

«Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке», — отметил он.

На его сексистское высказывание негативно отреагировали в Союзе женщин России. Председатель организации Екатерина Лахова назвала слова Володина «необъективной оценкой в отношении женщин».

«Это обычное отношение мужчин, что женщина – это слабый пол и она не сможет работать в полиции. Это неправильно. Женщины могут всё, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Есть хорошие полицейские мужчины, есть хорошие полицейские женщины, как и в любой профессии», — подчеркнула Лахова.

В доказательство своей точки зрения она вспомнила множество женщин, которые наравне с мужчинами сражались в Великой Отечественной войне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не уважает женщин»: почему в Британии не доверяют Джонсону

— «Недостойны признания»: «Золотой глобус» проигнорировал женщин

— «Сексистское общество»: как борются с насилием в России и Франции