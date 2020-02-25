Генпрокуратура России нашла еще одного полковника-миллиардера

Генпрокуратура России обнаружила еще одного полковника МВД России, который владеет миллиардным состоянием.. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве, который уволился со службы в 2015 году.

Сообщается, что в 2016 году после задержания экс-полковника Дмитрия Захарченко Терентьев уехал из России. Сейчас он живет с семьей во Франции.

Как пишет Mash, Терентьев и его семья владеют двумя земельными участками в московском Серебряном бору стоимостью по 500 млн рублей, несколькими домами на территории Франции и в княжестве Монако, частным вертолетом и автомобилем Bentley.

Генпрокуратура России изучает все материалы, которые собраны на Терентьева.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд рублей. Захарченко был приговорен к 12, 5 годам лишения свободы.