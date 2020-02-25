У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
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У заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи выявлен коронавирус, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство ILNA.
Результаты его теста показали положительный результат на коронавирус.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана подтвердил в интервью государственному телевидению, что Харирчи заразился и находится на карантине.
Ранее сообщалось, что в Иране число заразившихся коронавирусом достигло 95.
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