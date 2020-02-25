В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге

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Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА «Новости».

Во время обеденного перерыва молодой человек пришел на прием к главе сельсовета. Мужчина попросил построить дорогу до его деревни. Чиновник нецензурно ответил, что это будет сделано в последнюю очередь. Местный житель снял разговор на видео и выложил в сеть.

Как пояснил телеканалу »360» Кожанов, мужчина был ранее дважды судим, в том числе за попытку изнасилования несовершеннолетней. Ему потребовалась характеристика для условного наказания. Сельсовет ее написал, перечислив все правонарушения. Это не понравилось жителю, поэтому он уже не первый раз провоцирует работников учреждения, поэтому он не смог сдержаться и нецензурно высказал все, что думал. Сейчас он сожалеет об этом.

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