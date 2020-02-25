Почти 70 регионов готовы обеспечить школьников горячими обедами

Первый замминистра просвещения России Павел Зенькович заявил, что 68 регионов готовы предоставить горячее питание школьникам начальных классов с 1 сентября, передает РИА «Новости».

По словам Зеньковича, 68 субъектов готовы с осени получать дополнительное финансирование на горячие обеды для учеников. Он отметил, что школы получат субсидии только после предстоящей проверки Роспотребнадзора.

«Пока мы не удостоверимся, что школы действительно готовы, никакой речи о том, чтобы получать субсидии», — сказал замминистра.

15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что все российские школьники начальных классов будут обеспечены бесплатными горячими обедами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вплоть до меню»: как закон о бесплатном питании изменит школы

— Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

— В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах