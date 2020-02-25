Байкера Хирурга намерены лишить прав на бренд «Волк»

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Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов («Хирург») во время... Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов («Хирург») во время...
Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов («Хирург») во время...
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Арзамасский машиностроительный завод направил в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск с требованием о прекращении охраны товарного знака «Волк», зарегистрированного на предводителя мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирург). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, иску уже принят к производству. Предварительные слушания по нему запланированы на 13 апреля.

Согласно сведениям Роспатента, товарный знак «Волк» был зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров «Ночные волки». В 2007 году бренд был передан Залдостанову. Известно, что в настоящее время правовая охрана на знак действует до 2029 года.

Под брендом «Волк» могут выходить транспортные средства, в том числе аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

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