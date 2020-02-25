Путин объяснил сокращение населения России

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Президент России Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями... Президент России Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями...
Президент России Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в рамках проекта «20 вопросов Путину» ТАСС рассказал, почему в стране происходит естественная убыль населения.

По его словам, снижение числа российских граждан связано с девяностыми годами, когда в стране рождалось меньше детей. Он пояснил, что сейчас эти дети уже выросли и сами становятся родителями, но образуется «демографическая яма».

Путин отметил, что общая продолжительность жизни в стране растет: с 65,3 лет в 2000 году до 73,4 лет в 2019 году. Ко всему прочему, снижается и уровень смертности. Если в 2000 году этот показатель достигал 15,3 на тысячу человек, то в 2019 году он составил 12,3 на тысячу человек.

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