Суд освободил экс-главу ФСИН Александра Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, которого ранее приговорили к восьми годам колонии за присвоение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы Александра Реймера», — говорится в сообщении.

Известно, что прошение о смягчении наказания удовлетворено со второго раза.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима и выплате штрафа в 800 тыс. руб. Бывший заместитель Реймера Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев заключения в колонии и штраф в 600 тыс. руб., а третий фигурант дела Виктор Определенов приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб. Реймер и Криволапов также были лишены генеральских званий.

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