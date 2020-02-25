Суд освободил экс-главу ФСИН Александра Реймера

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Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймер в... Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймер в...
Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймер в...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Центральный районный суд Калининграда освободил бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, которого ранее приговорили к восьми годам колонии за присвоение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы Александра Реймера», — говорится в сообщении.

Известно, что прошение о смягчении наказания удовлетворено со второго раза.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима и выплате штрафа в 800 тыс. руб. Бывший заместитель Реймера Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев заключения в колонии и штраф в 600 тыс. руб., а третий фигурант дела Виктор Определенов приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб. Реймер и Криволапов также были лишены генеральских званий.

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