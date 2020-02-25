В Новосибирской области из-за ОРВИ не работают детские сады и школы
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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
Федорчук добавил, что ранее министерство образования порекомендовало городским администрациям при вспышке заболевания вводить дополнительные каникулы.
По данным регионального Минздрава, в Новосибирской области заболели 22 тыс. человек. Эпидемиологический порог превышен на 35%.
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