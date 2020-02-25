В Казахстане расследуют более 120 уголовных дел после беспорядков

Начальник следственного комитета МВД Казахстана Санжар Адилов сообщил, что полиция расследует более 120 уголовных дел после беспорядков на юге страны, передает РИА «Новости».

«Более 120 уголовных дел мы расследуем в настоящее время», — сказал Адилов.

Он также добавил, что 11 уголовных дел проходят по статье «Убийство».

В ночь с 7 на 8 февраля в Жамбылской области на юге Казахстана произошла массовая драка. Она началась из-за конфликта на дороге. Погибли десятки человек, около 50 участников беспорядков задержаны. Множество домов и автомобилей повреждены из-за совершенных поджогов.

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