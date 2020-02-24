Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Знаменов

Руководитель государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов скончался в возрасте 83 лет, передает сайт учреждения.

Сообщается, что он умер в понедельник, 24 февраля.

Как стало известно, прощание со Знаменовым пройдет 28 февраля в 12:00 в Большом Петергофском дворце. Его похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.

Знаменов был сотрудником «Петергофа» более 50 лет. Он поработал в музее-заповеднике на должностях главного хранителя, генерального директора и президента.