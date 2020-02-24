В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в одной из соцсетей появилось видео, на котором несколько человек в одежде фельдшеров грубым образом тащили пациента к медмашине. На вопрос очевидца, почему для мужчины не взяли носилки, один из медработников ответил, что «носилки для больных, а он весь грязный».

В минздраве Пермского края заявили, что все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также в ведомстве подчеркнули, что пациенту необходимо помочь вне зависимости от его состояния, пьян он или трезв.

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