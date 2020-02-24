Затворы дамбы вновь закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

В связи с возможным повышением уровня воды в устье Невы было решено закрыть затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию КЗС.

Предполагается, что уровень воды в Неве поднимется до опасных значений в понедельник, 24 февраля.

В дирекции рассказали, будут закрыты все судопропускные и водопропускные сооружения города. Закрытие затворов началось в 10.20 мск.

Стоит отметить, что на минувшей неделе не раз закрывались затворы дамбы из-за угрозы наводнения.

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