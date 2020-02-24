Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха. Об этом сказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозам, на этой неделе (с 24 февраля по 1 марта) температура будет выше климатической нормы на 16°С. В столице, вероятно, столбики термометра поднимутся 24 февраля на 9°С.

Кроме того, экстремально высокая температура будет фиксироваться на всей территории страны. В частности, на севере Сибири температура воздуха будет выше нормы на 16°С, в Ростовской области будет разниться с нормой на 12°С, в Краснодаре — на 10°С и Якутии — на 8°С.

«Повсеместно очень высокая температура», — констатировал Вильфанд.

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