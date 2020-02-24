Пьяный украинец «заминировал» супермаркет в Харькове куском мяса

В Харькове пьяный украинец позвонил в полицию и сообщил, что заминировал супермаркет по проспекту Московский. Однако в месте, где указал «минер» находился лишь кусок мяса, пишет «Страна.ua».

Инцидент произошел 22 февраля. Мужчина совершил анонимный звонок в полицию и рассказал, что в одной из камер хранения находится взрывчатка. Прибывшие на место правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов или веществ, но обнаружили кусок мяса в одной из камер.

После этого полиция вычислила человека, который сделал ложное сообщение. Им оказался 32-летний гражданин, который был пьян. После этого у нарушителя изъяли мобильный телефон и поместили в изоляторе временного содержания. Против него уже открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). За правонарушение украинцу грозит до шести лет тюрьмы.

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