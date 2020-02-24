RT: США выделят около $500 тысяч для независимых СМИ Украины

Посольство США в Киеве намерено выделить до $500 тысяч на проекты для независимых средств массовой информации, сообщает RT со ссылкой на грант дипломатического представительства.

Американское посольство предлагает СМИ подать заявки на участие в проектах, которые предполагают подготовку программы для расширения диалога внутри украинской аудитории, говорится в тексте документа.

Отмечается, что проекты коснутся основных политических, экономических и социальных вопросов, значимых в контексте «Евро-Атлантического вектора развития» Украины.

Посольство ожидает от украинских СМИ оригинальный программный контент, отличающийся от доступных в настоящее время материалов.

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