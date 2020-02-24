В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

Переедание блинов с большим количеством масла может быть опасно для здоровья, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич в преддверии масленичной недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат призвал россиян попытаться снизить количество жиров, попадающих в организм. Для этого Менделевич посоветовал использовать для приготовления масленичных блинов сковороду с антипригарным покрытием и отказаться от масла.

Кроме того, необходимо избегать переедания, чтобы предотвратить возможные осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, отметил депутат. Также он призвал россиян покупать готовые блины исключительно в проверенных местах.

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