В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Главное управление МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодным условиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, экстренное предупреждение объявлено из-за усиления ветра и мокрого снега.

В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не находиться под деревьями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за ночь выпало почти 4 сантиметра снега

— В День защитника Отечества в Москве ожидается до +4°С