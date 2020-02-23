В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
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Главное управление МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодным условиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным МЧС, экстренное предупреждение объявлено из-за усиления ветра и мокрого снега.
В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не находиться под деревьями.
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