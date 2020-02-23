Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает »Би-би-си».

Власти Италии ввели карантин в городах провинций Ломбардия и Венето. Около 50 тысяч местных жителей должны оставаться дома. Въезд и выезд в карантинные зоны запрещен. Школы отменили занятия. Все спортивные мероприятия перенесены на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в Италии заразились вирусом 79 человек. Два человека скончались из-за вызываемой вирусом пневмонии.

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