Консул сообщил подробности исчезновения в Мексике несовершеннолетней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал про детали исчезновения в стране 15-летней россиянки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, ссылаясь на отца подростка, что перед исчезновением несовершеннолетняя была дома, расположенном в муниципалитете Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары.

По словам консула, девушка находилась со своими братьями и ушла, никого не предупредив.

«В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию», — сказал Санчес.

Он добавил, что на данный момент известно лишь то, что россиянка исчезла.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка