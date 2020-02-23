Эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне прилетели в Казань на карантин

Восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где случилась вспышка коронавируса нового типа, прилетели в Казань, где их поместят на карантин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

По ее словам, их отправят в инфекционную больницу.

Галимова отметила, что возможности этого городского медучреждения — «одни из самых лучших».

«Они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан, они будут помещены в отдельный бокс», — сказала Галимова.

Она уточнила, что среди прибывших россиян, четверо являются татарстанцами.

«Среди этих восьми есть один ребенок», — добавила Галимова.

22 февраля авиация МЧС доставила на родину восемь россиян, которые были пассажирами корабля Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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