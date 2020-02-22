Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места

Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года. Результаты исследования приводит РИА «Новости».

Ученые тщательно исследовали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах. После этого они пришли к выводу, что вирус попал на рынок в Ухане из другого места. Специалисты полагают, что заражение началось от некого «нулевого пациента», который пришел на грязный рынок, где было большое количество людей. После этого COVID-19 начал распространяться как минимум по трем маршрутам.

Также удалось установить, что в девяти китайских провинциях случаи заражения были напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун обнаружены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. Иностранцы, заболевшие вирусом, вероятно, инфицировались в двух разных местах.

По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 78 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,3 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 21 тыс. пациентов.

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