Из-за угрозы наводнения на Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу
В связи с вероятным повышением уровня воды было решено закрыть на Финском заливе в Санкт-Петербурге комплекс защитных сооружений. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комплекса.
По прогнозам синоптиков, вечером и ночью 22 февраля в городе ожидается сильный ветер, местами достигающий порывов до 28 м/с.
Предполагается, что затворы дамбы будут закрыты с 17.00 22 февраля по 09.00 23 февраля. Однако время открытия дамбы может измениться.
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