В Санкт-Петербурге мужчине прострелили ногу на улице во время конфликта с незнакомцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что 40-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением голени.

Также отмечается, что скорая помощь забрала пострадавшего с адреса, по которому расположена администрация муниципального округа «Купчино».

По данным телеканала, в настоящее время по факту случившегося ведется расследование.