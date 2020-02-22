В Казахстане пять человек получили ранения в результате стрельбы

В результате стрельбы в городе Хромтау Актюбинской области Казахстана ранены пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

Уточняется, что в пострадавшие поступили в больницу с огнестрельными дробовыми ранениями.

По данным МВД, подозреваемые были установлены и задержаны в течение суток. Они дали признательные показания.

Также сообщается, что выстрелы были совершены из двух обрезов охотничьего ружья 16 калибра. Мотивы злоумышленников не раскрываются.

Кроме того, отмечается, что подозреваемые передвигались на автомобиле с российским учетом.