Метеоролог предупредил о полном таянии снега в Москве 22 февраля
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 22 февраля может полностью растаять снег. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он отметил, что незначительный снежный покров может остаться в парковых и лесопарковых зонах.
«Вчера [21 февраля] метеостанции показывали всего 2 сантиметра, но, учитывая, что он лежит местами, то, скорее всего, растает», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что в столице в субботу, 22 февраля, будет до +5°C.
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