Метеоролог предупредил о полном таянии снега в Москве 22 февраля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 22 февраля может полностью растаять снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что незначительный снежный покров может остаться в парковых и лесопарковых зонах.

«Вчера [21 февраля] метеостанции показывали всего 2 сантиметра, но, учитывая, что он лежит местами, то, скорее всего, растает», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в столице в субботу, 22 февраля, будет до +5°C.

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