Более 2,3 тысяч человек погибли от коронавируса в Китае

Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что по состоянию на 00.00 часов по местному времени 22 февраля в стране от коронавируса погибли 2,345 тыс. человек, еще 76,228 тыс. человек заразились. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что за минувшие сутки в Китае пневмонией, вызванной Covid-2019, 397 заболели человек. Кроме того, зафиксировано 109 смертельный случаев.

В настоящее время в местных больницах находится 53,3 тыс. человек, состояние более 11,4 тыс. пациентов оценивается как тяжелое.

При этом уточняется, что свыше 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

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