Под Мурманском подросток пытался задушить ребенка и закопать его в снег

В Кандалакше Мурманской области возбуждено уголовное дело против 15-летнего подростка, которого подозревают в попытке убить 11-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального СК России.

По данным следствия, потерпевший избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. После потери сознания последним, подозреваемый, считая, что ребенок мертв, закопал его в снегу.

Уточняется, что потерпевшего обнаружили взрослые. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мальчика в больницу.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый был быстро установлен и задержан. Из-за наличия у него отрицательных характеристик, а также из-за жестокого способа попытки убийства, следствие намерено просить суд об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мотив совершенного пока не установлен.