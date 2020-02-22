Неизвестный подарил тяжелобольному ребенку из Екатеринбурга 29 млн рублей

Неизвестный человек направил на счет тяжелобольному ребенку из Екатеринбурга 29 миллионов рублей. Об этом сообщает издание spbdnevnik.ru.

Известно, что у девочки спинальная мышечная атрофия, ей необходимо было вести дорогостоящее лекарство до конца февраля. Родителям уже удалось собрать 153 млн рублей.

Неизвестный благотворитель помог им почти 30 млн рублями 21 февраля.

«Дорогие друзья, помощники и волшебники. Это невероятно! Сбор закрыт! Какой-то неизвестный суперволшебник, дай Бог ему здоровья и счастья, помог нам», — рассказали родители ребенка в соцсетях.

Известно, что семья Овечкиных проживает в Санкт-Петербурге.