На Сокольнической линии метро Москвы произошел сбой

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РИА «Новости»

На Сокольнической линии метро Москвы произошел сбой, человек упал на пути. Об этом сообщает столичный метрополитен в Twitter.

Движение поездов отменили от станции «Саларьево» до станции «Университет».

Отмечается, что обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.