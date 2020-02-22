Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал «Обозреватель».

Мать одной из пациенток попросила русскоговорящего врача перейти на украинский язык, однако педиатр отказалась и записала в медицинской карте, что мать пациентки отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача, сообщает портал.

Отмечается, что клиентка обратилась к администрации медицинского учреждения, однако извинений ей не принесли. Уточняется, что в дальнейшем мать намерена пожаловаться в министерство здравоохранения и при необходимости обратиться в суд.

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