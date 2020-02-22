В Китае оценили украинские «коронапротесты»

Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.

В комментариях к публикации китайские пользователи осудили поведение жителей поселка за неуместную реакцию.

Один из читателей написал, что эпидемия является зеркалом человеческой природы. Другой пользователь назвал подобное обращение с соотечественниками позорным. Комментаторы также отмечали жестокость и эгоистичность поведения жителей Новых Санжаров.

20 февраля на Украину прибыли автобусы с эвакуированными из Китая. Местные жители устроили протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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