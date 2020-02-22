Макрон предсказал Европе новый миграционный кризис из-за ситуации в Сирии

Обострение ситуации в сирийском Идлибе может привести к новому миграционному кризису в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

Сложившаяся ситуация грозит неконтролируемой военной эскалацией в Сирии, что может привести к миграционному кризису, отметил глава Франции. Он подчеркнул, что некоторые неправительственные организации оценивают возможное число беженцев в 2 млн человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о ситуации в Идлибе. В ходе переговоров Макрон и Меркель потребовали немедленного прекращения боевых действий и предоставления беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи.

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