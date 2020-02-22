Пациенты с ВИЧ митингуют в Мексике из-за недостатка лекарств
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Сотни пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), митингуют у здания Института социального обеспечения в столице Мексики из-за недостатка лекарств, сообщает издание El Universal.
Более 750 пациентов нуждаются в антиретровирусных препаратах, заявляют участники протеста. По их словам, больным не выписываются полные рецепты на необходимые лекарства.
Участники акции требуют встречи с генеральным директором Института социального обеспечения Зое Робледо и угрожают продолжать блокировать центральную улицу Мехико.
В Институте заявляют, что жалобы пациентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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