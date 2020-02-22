Пациенты с ВИЧ митингуют в Мексике из-за недостатка лекарств

Сотни пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), митингуют у здания Института социального обеспечения в столице Мексики из-за недостатка лекарств, сообщает издание El Universal.

Более 750 пациентов нуждаются в антиретровирусных препаратах, заявляют участники протеста. По их словам, больным не выписываются полные рецепты на необходимые лекарства.

Участники акции требуют встречи с генеральным директором Института социального обеспечения Зое Робледо и угрожают продолжать блокировать центральную улицу Мехико.

В Институте заявляют, что жалобы пациентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые рассказали, когда будет доступна вакцина от ВИЧ

— Каждый второй россиянин с ВИЧ не получает лечение