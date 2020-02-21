В СИЗО «Матросская тишина» построили храм

Сайт Московского патриархата сообщает, что в СИЗО №1 «Матросская тишина» почти завершилось строительство православного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

«На сегодняшний день храм построен, купола и кресты освящены и установлены», — написано в сообщении.

Строительство храма началось в мае 2018 года. В СИЗО-1 уже есть два домовых храма. В учреждении также действует духовный центр.

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